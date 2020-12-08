Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne hat tablosu bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-i İmran suresinin 159. ve 160. ayetlerinin olduğu hat yazılı tabloyu Ayasofya Camii'ne hediye etti.

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86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan anlamlı bir hediye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat tablosu bağışladı.

Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin yazılı olduğu tablo camiye asıldı.

Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.

Tablonun altında Cumhurbaşkanı'nın ismi

Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir." ifadesi bulunuyor.

Tablodaki ayetin meali

Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali:

"Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler."