Esra Erol temizlik takıntısının yıktığı yuvayı birleştirecek!

Tüm Türkiye, Masumlar Apartmanı’ndaki Safiye gibi bir vakaya Esra Erol'da şahit oldu. Esra Erol’un Atv’deki programında “Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor” dedi milyonları ekrana kilitledi.

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“Esra Erol’da” programına katılan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş’in aşırı temizlik takıntısı olduğunu, evinde dilediği gibi hareket edemediğini, sığıntı muamelesi gördüğünü ve 26 yıllık eşinin 3 çocuğunu da alarak 1,5 ay önce evi terk ettiğini söyleyerek, bulunması için Esra Erol’dan yardım istedi.



''12’den sabah 7 ye kadar sürekli evi temizler''

Gaziantep’te yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Güneş “ 26 yıllık eşim Fatma Güneş’in ağır derecede bir temizlik takıntısı var. Her gece saat 12’den sabah 7 ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman iki elimi de havaya kaldırıp evin içinde hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Hatta şampuanı alıp döküyordum, Hasan bu yetmez bir daha dök diyordu. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyorsun” dedi bu sözleri ile milyonları ekrana kilitledi.

''Sen yeter ki gel''

“Eşini her yerde arayan ama bir sonuç alamayan Hasan Güneş, “seni çok seviyorum, ölene kadar seveceğim. Sen yeter ki gel. Ben herşeye razıyım” dedi.

“Bu saatten sonra eşim Hasan’ı istemiyorum''

Esra Erol temizlik takıntısı olan Hasan Güneş’in eşi Fatma Güneş’i buldu. Canlı yayına katılan Fatma Güneş “Bu saatten sonra eşim Hasan’ı istemiyorum. Çok üstüme geldi. Kocam elektrik, su faturası çok geliyor diye beni hasta etti. Evet temizlik takıntım olduğunu kabul ediyorum.

Sosyal medyada ise 2. Safiye vakası şeklinde yorumlar yapıldı.