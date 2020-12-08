Temaslı karantina süresi kaç gün oldu hesaplama formülü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında covid-19 pozitif bir kişiyle temas halinde olanlar 14 gün karantinaya alınıyordu. Sağlık Bakanlığı temaslılardaki karantina süresinde değişikliğe gitti. İşte yeni süre hakkında merak edilener...Abone ol
Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı kişinin karantina süresinde değişikliğe gitti. Covid-19 pozitif kişilerle temasta bulunan kişiler bundan önce 14 gün karantina süresi içerisinde kalıyordu. Peki, temaslı karantina süresi kaç gün oldu, süre değişti mi?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında covid-19 pozitif bir kişiyle temas halinde olanlar 14 gün karantinaya alınıyordu. Sağlık Bakanlığı temaslılardaki karantina süresinde değişikliğe gitti. İşte yeni süre ve bilinmesi gerekenler…
Karantina süresi kaç gün: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.
Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilecek.