Özgür Özel'in 5,5 milyonluk kırmızı kart iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “İzmir'de Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs’tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan açıklama



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Özgür Özel ne demişti?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Özel, dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak” ifadelerini kullanmıştı.