Telefonunda yüklü olanlar dikkat! O uygulamalar casus olabilir...

Siber güvenlik uzmanları, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Görünüşte masum olan bazı uygulamaların, gizlice kullanıcı verilerini topluyor ve cihaz güvenliğini tehlikeye atıyor. Uzmanlar, 'hemen silin' çağrısı yaptı.

Son aylarda yapılan incelemelerde, özellikle Android cihazlarda yüklü olan bazı uygulamaların, kullanıcıların farkında olmadan mikrofon, kamera ve konum bilgilerine eriştiği belirlendi. Siber güvenlik uzmanları bu tür uygulamaların kişisel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşarak kimlik hırsızlığı, reklam dolandırıcılığı ve finansal veri sızıntısı gibi riskler oluşturduğunu söyledi.

Uzmanlar, “Kullanıcılar genellikle ücretsiz uygulamalara yöneliyor ama bazıları görünmez bir maliyet barındırıyor: kişisel verileriniz.
Eğer bir uygulama gereksiz izinler istiyorsa, o uygulama güvenli değildir derken, kullanıcıların yükledikleri her uygulamayı dikkatle incelemesi gerektiğini belirtti.

İŞTE TEHLİKELİ UYGULAMALAR 

Güvenlik uzmanlarına göre özellikle aşağıdaki türdeki uygulamalar yüksek risk taşıyor:
- “Telefonu hızlandırma”, “şarj süresini uzatma” iddiasında bulunan optimizasyon uygulamaları
- Ücretsiz VPN, film izleme ve müzik indirme uygulamaları
- Üçüncü taraf klavye temaları, renkli emoji veya duvar kağıdı uygulamaları
- Gereksiz izin isteyen el feneri ya da hava durumu uygulamaları
Uzmanlara göre bu uygulamaların bazıları, arka planda veri toplayan casus yazılımlar içeriyor.

TELEFONUNUZU NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Yüklü uygulamaları kontrol edin. Uzun süredir kullanmadığınız veya kaynağını hatırlamadığınız uygulamaları silin. İzinleri gözden geçirin. Kamera, mikrofon ve konum erişimi isteyen uygulamaları sınırlayın.

Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin. Google Play veya App Store dışındaki kaynaklardan uzak durun. Telefonu güncel tutun. Güncellemeler, bilinen güvenlik açıklarını kapatır. Mobil güvenlik uygulaması kullanın. Zararlı yazılımları tespit etmek için telefonunuzu düzenli tarayın.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN UYARI 

Uluslararası Siber Güvenlik Ağı (CSGN) tarafından yayımlanan raporda, “zararsız görünen uygulamaların arka planda veri toplayarak kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği” vurgulandı. Raporda, 2025 yılı içinde Google Play’den 2 milyondan fazla zararlı uygulamanın kaldırıldığı, ancak bazılarının hala aktif olduğu belirtildi.

Uzmanlar, “Bir uygulama ücretsizse, büyük ihtimalle ürün sizsiniz dedi. kullanıcıları uygulama izinlerini incelemeden ‘kabul et’ tuşuna basmamaları konusunda uyardı.

