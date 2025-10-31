BIST 10.959
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.433,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda R.G. (47) ve eşi Binnur G. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu eşi Binnur G'yi bıçakla öldüren R.G. intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı koca, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü - Resim: 0

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Binnur G'nin cenazesi morga kaldırıldı. Durumu haber alarak bölgeye gelen 4 çocuk annesi kadının yakınları, gözyaşı döktü.

Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini belirledi! Tarihe geçecek
Foto Galeri Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini belirledi! Tarihe geçecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!
Su kesintilerine devam! İlk grup ve ikinci gruptaki ilçeler...
Su kesintilerine devam! İlk grup ve ikinci gruptaki ilçeler...
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde