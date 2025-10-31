BIST 10.972
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı

Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı

Can Holding'e yönelik soruşturmada, holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik, İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

İRAN'DA FABRİKA

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

