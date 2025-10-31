Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini belirledi! Tarihe geçecek
Galatasaray, dünya devi Barcelona'nın radarına giren yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-krımızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Galatasaray'ın sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Nijeryalı golcüye Barcelona talip olmuştu.
Barcelona istedi
Mundo Deportivo'nun haberinde Katalan devinin, Lewandowski yerine Osimhen'i düşündüğü ve bu transfer için harekete geçtiği bildirildi.
Barcelona'da yönetimin Osimhen için yapılacak her harcamanın yatırım değerinde olduğunu düşündüğü aktarıldı.