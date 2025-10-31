DPI'den Dublin toplantısı açıklaması

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından yapılan açıklamada, 31 Ekim–2 Kasım tarihlerinde Dublin’de düzenlenecek toplantının amacının “yaşanmış tecrübelerden öğrenmek ve yapılan hatalardan ders çıkarmak” olduğu belirtildi. Kuzey İrlanda ve Filipinler barış süreçlerinin ele alınacağı programa, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile uluslararası uzmanların katılacağı ifade edildi.

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), 31 Ekim–2 Kasım 2025 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenleyeceği toplantıya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlere yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, etkinliğin barışın inşasına dair uluslararası tecrübelerin paylaşılması amacıyla planlandığı ve siyasi parti temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.

DÜNYA ÖRNEKLERİ YERİNDE İNCELENECEK

DPI, 2011 yılından bu yana barış ve demokrasi inşasına katkı sağlamak için diyalog ve tartışma ortamlarını teşvik etmeyi amaçlayan çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı. Açıklamada, kurumun İrlanda, Kolombiya, Filipinler ve Güney Afrika gibi ülkelerde barış süreçlerine dair karşılaştırmalı inceleme ziyaretleri organize ettiği ve bu ziyaretlere Türkiye’den siyasetçilerin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve gazetecilerin de katıldığı ifade edildi. Türkiye içinde ise sivil toplum, kadınlar ve medya aktörlerinin barış süreçlerindeki rolüne odaklanan birçok toplantının düzenlendiği aktarıldı.

KOMİSYON ÜYELERİ BARIŞ SÜRECİ MİMARLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Dublin’de yapılacak toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan bazı milletvekillerinin katılması bekleniyor. Katılımcılar, Kuzey İrlanda barış sürecinde rol oynamış dönemin Başbakanı Bertie Ahern ve bakanlarından Dermot Ahern gibi isimlerle bir araya gelecek. Ayrıca, Filipinler barış görüşmelerine katılan ve şu anda Bangsamoro Özerk Bölgesi Sosyal Hizmetler ve Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Raissa Jajurie ile Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapmış uzmanlar da toplantıda deneyim aktarımında bulunacak.

“HER ÇATIŞMA FARKLI, DENEYİMLER YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR”

DPI, toplantının amacının belirli bir sürece müdahil olmak değil, geçmiş ve hâlihazırdaki barış çabalarından bağımsız olarak deneyim paylaşımı sağlamak olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Her çatışma kendine özgüdür. Ancak daha önce yaşanmış tecrübelerden çok şey öğrenebilir, geçmişte yapılmış hatalardan ders çıkarabiliriz” ifadesine yer verildi.

DPI, toplantıların ardından kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini ve önceki etkinliklere ilişkin detaylı raporların resmi internet sitesinde erişime açık olduğunu da belirtti.