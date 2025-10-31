BIST 10.972
DOLAR 42,05
EURO 48,70
ALTIN 5.423,45
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

Eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişi yorumlayan Bakan Şimşek "Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesinde konuşuyor.

"ENFLASYONDA HIZLI DÜŞÜŞ OLACAK"

Bakan Şimşek "Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

"VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK"

Şimşek "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı." ifadesini kullandı.

