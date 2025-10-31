BIST 10.986
DOLAR 42,05
EURO 48,70
ALTIN 5.428,24
HABER /  GÜNCEL

Müze koleksiyonu yağmalandı: Binden fazla eser çalındı

Müze koleksiyonu yağmalandı: Binden fazla eser çalındı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Oakland Müzesi’ne ait depoda meydana gelen soygunda, metal işlemeli takılardan yerli Amerikalı sepetlerine kadar binden fazla tarihi eser çalındı.

Abone ol

Kaliforniya’nın Oakland kentindeki bir depoda, Oakland Müzesi’ne ait binden fazla tarihi eserin çalındığı bildirildi. Polis, soygunun 15 Ekim sabahının erken saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Müze koleksiyonundan çalınanlar arasında metal işlemeli takılar, Kızılderili sepetleri, deniz aygırı dişleri, atletik kupalar ve 20. yüzyıla ait seçim rozetleri gibi kültürel değeri yüksek parçalar bulunuyor.

Müze Müdürü Lori Fogarty, yaptığı açıklamada olayın ardından kamuoyunun bilgilendirildiğini belirterek,

“Bu yalnızca müze için değil, toplumumuz için de bir kayıp. Halkımızın eserlerin geri dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz.” dedi.

Fogarty, soygunun “fırsatçı bir hırsızlık” olduğunu, planlı bir sanat kaçakçılığı olmadığını ifade etti: “Hırsızların binaya girmenin bir yolunu bulduklarını ve rastgele buldukları eşyaları alarak çıktıklarını düşünüyoruz.” dedi. 

Müzenin misyonunun Kaliforniya’nın sanat, tarih ve doğa mirasını korumak olduğunu vurgulayan yetkililer, çalınan eserlerin eyaletin kültürel hafızası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

 "ESERLER HIZLA ELDEN ÇIKARILMIŞ OLABİLİR" 

Los Angeles Polis Departmanı’nın eski ticari suçlar birimi yöneticisi John Romero, Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, çalınan eserlerin kısa sürede el değiştirmiş olabileceğini belirtti. “Bu kişiler için önemli olan, tam değerine satmak değil; hızlı nakit elde etmek. Eserlerden hemen kurtulmak isteyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Romero, dedektiflerin Craigslist, eBay gibi ikinci el satış platformlarını ve antika ağlarını incelediğini söyledi.

BENZER OLAY 2013'TE DE YAŞANMIŞTI 

Ocak 2013’te Oaklandlı bir kişi, müzeye girerek Altına Hücum dönemine ait bir mücevher kutusunu çalmıştı. O olayda eser, halkın ihbarı sayesinde bir rehin dükkanında bulunmuştu.

Fogarty, “Topluluğumuzun yine bize yardım edeceğini umuyorum.” dedi.

Oakland Polisi, hırsızlıkla ilgili soruşturmanın FBI’ın sanat suçları birimi ile birlikte yürütüldüğünü açıkladı.

Hırsızlık, Paris’teki Louvre Müzesi’nden Napolyon dönemine ait mücevherlerin çalınmasından dört gün önce gerçekleşti. Louvre soygunuyla ilgili tutuklamalar yapılırken, çalınan mücevherler hala  bulunamadı. 

Polis, olayla ilgili bilgisi olanların Oakland Polisi’ne ya da FBI Sanat Suçları Ekibi’ne ulaşabileceğini duyurdu.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Alagöz'den dikkat çeken Galatasaray yorumu! Kısa süre içinde olay oldu
Zafer Alagöz'den dikkat çeken Galatasaray yorumu! Kısa süre içinde olay oldu
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
YouTube'dan Disney kararı! Platformdan o kanallar kaldırılacak...
YouTube'dan Disney kararı! Platformdan o kanallar kaldırılacak...
Okul yolunda dehşet! 13 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşını bıçakladı
Okul yolunda dehşet! 13 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşını bıçakladı
Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
Şanlıurfa'dan ürperten haber! Bebek cesedi bulundu geçen hafta da camiide...
Şanlıurfa'dan ürperten haber! Bebek cesedi bulundu geçen hafta da camiide...
Elektrik devlet desteği kaç lira ve kilovat oldu? 1 Ocak 2026 itibariyle faturası 984 lira...
Elektrik devlet desteği kaç lira ve kilovat oldu? 1 Ocak 2026 itibariyle faturası 984 lira...
Okullarda ölçme ve değerlendirme sistemi tüm kademelerde yapılandırılacak
Okullarda ölçme ve değerlendirme sistemi tüm kademelerde yapılandırılacak
Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı
Turizmde dev gelir! Bakan Ersoy yıl sonu hedefini açıkladı
Vakıf Katılım'dan gençlere kredi kartı kampanyası
Vakıf Katılım'dan gençlere kredi kartı kampanyası
MediaMarkt'ta "Rengarenk Şahane Kasım" kampanyası başladı
MediaMarkt'ta "Rengarenk Şahane Kasım" kampanyası başladı
Samsun'da 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da 110 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi