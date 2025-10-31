Trump bıktı, masaya oturmadan fişi çekti! ABD-Rusya zirvesinde yeni karar

ABD ve Rusya arasında diyalog yolu kapandı. Budapeşte'de planlanan Trump-Putin zirvesi iptal edildi. ABD, Rusya'nın Ukrayna'dan toprak talep etme niyetinde ısrar etmesi üzerine zirveyi iptal etti.

ABD ile Rusya arasındaki diplomatik kriz derinleşti. Bu kez Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de planlanan Trump-Putin zirvesinin iptal edilmesiyle yeni bir boyut kazanan diplomatik kriz iddiası ABD merkezli Financial Times gazetesinden geldi ve resmi olarak henüz teyit edilmedi.

Washington’ın bu kararının, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik sert taleplerinden taviz vermemesi üzerine alındığı bildirildi. Kremlin'in, Ukrayna’nın daha fazla toprak bırakması ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi yönündeki şartları masaya koyması, iki taraf arasındaki diyaloğu tamamen tıkadı.

Financial Times'ın iddiasına göre, karar iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki gergin telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede Rusya’nın, Ukrayna’nın daha fazla toprak vermesi koşuluyla ateşkes yapılması yönündeki ısrarını sürdürdüğü belirtildi.

Trump yönetiminin ise 'mevcut cephe hatlarında derhal ateşkes' çağrısını desteklediği aktarıldı.

İŞGALİN KÖK NEDENLERİ

Zirve hazırlıkları sürerken, Rus Dışişleri Bakanlığı’nın Washington’a gönderdiği bir nota ile Putin’in, 'işgalin kök nedenleri' olarak tanımladığı talepler yeniden gündeme getirildi. Bunlar arasında,

Ukrayna’nın ilave toprak tavizleri,

Silahlı kuvvetlerinin ciddi biçimde küçültülmesi

ve Ukrayna'nın NATO’ya asla katılmayacağına dair güvence verilmesi gibi şartlar yer aldı.



"TOPRAKLARDAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

ABD’nin, bu notanın ardından ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşmeden sonra zirveyi iptal ettiği bildirildi. Görüşme sonrasında Rubio’nun Trump’a “Moskova’nın müzakere niyeti göstermediğini” söylediği aktarıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Moskova’nın talep ettiği gibi önceden yeni topraklardan çekilmeyeceğini vurguladı.