Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçici Yöneticisi Sean Duffy, ülkenin magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'li astronotların Ay'a hiçbir zaman "ayak basmadığını" belirtmesinin ardından 6 kez uzaya çıktıklarını savundu.

Duffy, ABD'nin 1969'da Apollo-11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay yüzeyine ayak basmasına ilişkin Kardashian'ın yorumuna yönelik ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce ABD'nin 6 kez aya gittiğini savunan Duffy, paylaşımında, "Hatta dahası ABD'li astronotlar, NASA'nın Artemis programıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında bir kez daha gidiyor." ifadesini kullandı.

Duffy, "Önceki uzay yarışını kazandık, bunu da kazanacağız." değerlendirmesini paylaştı.

NASA Geçici Yöneticisi Duffy, Kim Kardashian'ın söz konusu ifadelerinin videosunu da paylaştı. Videoda Kardashian, ABD'li astronotların 1969'da Ay yüzeyine ayak basması olayının olmadığını savundu.

