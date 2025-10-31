BIST 10.966
HABER /  GÜNCEL

1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi

Anadolu Ajansı
Bugün mesai bitimiyle eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin sona erecek olmasına karşın 1 milyon 811 bin 12 kişi, eski tip sürücü belgelerini hala yenilemedi.

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş süresi, bugüne kadar dört kez uzatılmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kez sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Buna göre eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bugün mesai bitiminin ardından sona eriyor. AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre 1 milyon 811 bin 12 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

Son 11 günde 152 bin 944 kişi ehliyetini yeniledi

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 64 bin 874 eski tip sürücü belgesini yenileme başvurusu yapıldı.

Bugün Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerine öğle arasına kadar 15 bin 84 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu. Son 11 günde toplam 152 bin 944 kişi ehliyetini yeniledi.

