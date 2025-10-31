BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem olduğunu açıkladı.

Abone ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ederken bir ilimizden daha deprem haberi geldi. Depremin adresi bu kez, 2023'te 'asrın felaketi' ile sarsılan Kahramanmaraş oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM PANİĞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.40'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!
Su kesintilerine devam! İlk grup ve ikinci gruptaki ilçeler...
Su kesintilerine devam! İlk grup ve ikinci gruptaki ilçeler...
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı
Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde
YÖK'ün MYO modeline öğrenciler, veliler ve sektörden destek
YÖK'ün MYO modeline öğrenciler, veliler ve sektörden destek
Trump bıktı, masaya oturmadan fişi çekti! ABD-Rusya zirvesinde yeni karar
Trump bıktı, masaya oturmadan fişi çekti! ABD-Rusya zirvesinde yeni karar
UBER, Türkiye'yi seçti İstanbul'a kuruyor 200 milyonluk dev yatırım
UBER, Türkiye'yi seçti İstanbul'a kuruyor 200 milyonluk dev yatırım
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkeme kararını verdi
Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkeme kararını verdi
Deprem fırtınası içindeki Sındırgı esnafından hükümete acil çağrı
Deprem fırtınası içindeki Sındırgı esnafından hükümete acil çağrı