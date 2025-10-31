BIST 10.966
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti

Ağrı'da bir araya gelen kadın sağlık çalışanları, ellerindeki balonlarla meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla yürüyüş yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte kadın çalışanlar, ellerindeki balonların yanı sıra "Kanserde erken tanı hayat kurtarır" pankartıyla Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kadar yürüdü.

Merkezde, kadınlara meme kanseriyle ilgili sunum yapıldı.

Yürüyüşe katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak kanser taramaları yapmak için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geldiklerini söyledi.

Kanserdeki en önemli stratejinin erken teşhis olduğunu belirten Beşer, şöyle konuştu:

"İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu yıl 7 bin kişiye ulaştık ve 4 bin 600 kişinin kanser taramalarını yaptık. Yakın tarihte ilimize teslimatı gerçekleştirilecek gezici kanser tarama aracımızla özellikle kırsalda daha fazla vatandaşımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Kanseri önlemede en önemli nokta, 20 yaş ve üzerinde meme kanserinde kadınların kendi kendine aylık muayenelerini yapması. 40 yaş ve üzerinde ise 2 yıl arayla mamografi tetkikinin yapılması lazım. Bizler bugün kendi sağlığımız için önemli bir adım attık."

Beşer, il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde 3 Sağlıklı Hayat Merkezi ile hizmet verdiklerini belirterek, vatandaşları ücretsiz kanser taraması yaptırmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün kanser biriminde çalışan ebe Ayşe Nur Yolcu da meme kanserinin kadınlar arasında sık görüldüğüne işaret ederek, 40-69 yaş arası tüm kadınları taramaya çağırdı.

