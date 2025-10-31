BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu

ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 6 Ocak'ta başlanacak.

Abone ol

ABB'deki konser harcamalarıyla ilgili sanıklar hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Buna göre mahkeme, davanın 6 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

Soruşturmanın geçmişi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu belirlenmişti.

Soruşturmada 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj
Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi