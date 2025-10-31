BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası

Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio'ya, La Liga ekibi Sevilla'nın talip olduğu iddia edildi.

Abone ol

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla bir kez daha Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Marco Asensio için ortaya atılan transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini belirtti.

Mallorca çıkışlı olan Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından ise PSG'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.

El Nacional'de yer alan habere göre, Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.

Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio , kış transfer döneminin bomba transferi olabilir" ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio, bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!
Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Vakalar arttı, vatandaşlar panikte!