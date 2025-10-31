Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı. Otel sorumluları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALANLAR

*Otel sahibi: Halit Ergül

*Otel sahibinin eşi Emine Ergül

*Otel sahibinin kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu

*Otel sahibinin damadı: Emir Aras

*Otel Müdürü: Zeki Yılmaz

*Gazelle Otel Müdürü: Ahmet Demir *Muhasebe Müdürü: Kadir Özdemir *Bolu Belediye Başkan Yardımcısı: Sedat Gülener

*İtfaiye Müdür Vekili: Kenan Coşkun *İtfaiye eri: İrfan Acar

İNDİRİM YOK

Verilen cezalarda indirim uygulanmadı. Aldıkları ceza nedeniyle tutuksuz yargılanan 2 kişi de tutuklandı. Kararın okunması 13 dakika sürdü. Verilen cezaların açıklanması salonda alkışlarla karşılandı.

EMİNE ERGÜL İÇİN AMBULANS İSTENDİ

Karar açıklanırken Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi sanık Emine Ergül fenalaştı, ambulans çağırıldı.

İKİ TUTUKLAMA KARARI

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tutuksuz yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında tutuklama kararı verildi.

KARARA TEPKİLER

Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay:

-"Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler. Bu karar toplumda karşılığını buldu. Hepsi pırıl pırıl insanlardı.

-Danıştay, Turizm Bakanlığı yetkililerinin yargılanmasına karar verdi. Aradan 1 ay geçti, başsavcılıktan hala bir hareket yok. Daha vahimi soruşturma izni verilen 9 bürokrat hala görevde."