BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  GÜNCEL

Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor

Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun'un adının değiştirilmesi için imza kampanyası başlattıklarını ve binlerce imza topladıklarını açıkladı.

Abone ol

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla kampanya başlattıklarını duyurdu.

"TAM BİRLİK SAĞLADIK, 68 BİN İMZAYA ULAŞTIK"

"Kampanyanın büyük mutabakatla sürdüğünü" belirten Kara, "Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' dedi. Açıklamasına ise şu sözlerle devam etti:

'Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. İstanbul, Gebze, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar ve konferanslar düzenledik." dedi.

"Büyük ilgi gördük. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması
DPI'den Dublin toplantısı açıklaması