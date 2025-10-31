Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj

CHP çevrelerinin "Cumhur ittifakında kriz var" iddiaları sonrası MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir "cuma mesajı" yayımlayarak “Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim” dedi.

29 Ekim resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Bahçeli katılmadı, DEM Parti davet edilmedi Bu gelişmeler, kulislerde “AK Parti ittifak arayışı içinde mi, MHP ile ortaklıkta çatlak mı var?” sorularını gündeme taşıdı.

Resepsiyonun ertesi günü, 30 Ekim’de MHP’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, bugün yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Toplumun tamamını kucaklayan,

temel hak ve özgürlük alanını genişleten,

vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim.

Sükunetle düşünelim.

Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.

Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim.

Allah”ım!. Bizleri sırat-ı Mustakim'den ayırma.

Hayırlı Cumalar.”