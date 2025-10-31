BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  POLİTİKA

Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj

Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj

CHP çevrelerinin "Cumhur ittifakında kriz var" iddiaları sonrası MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir "cuma mesajı" yayımlayarak “Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim” dedi.

Abone ol

29 Ekim resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Bahçeli katılmadı, DEM Parti davet edilmedi Bu gelişmeler, kulislerde “AK Parti ittifak arayışı içinde mi, MHP ile ortaklıkta çatlak mı var?” sorularını gündeme taşıdı.

Resepsiyonun ertesi günü, 30 Ekim’de MHP’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, bugün yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Toplumun tamamını kucaklayan,
temel hak ve özgürlük alanını genişleten,
vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim.
Sükunetle düşünelim.
Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.
Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim.

Allah”ım!. Bizleri sırat-ı Mustakim'den ayırma.
Hayırlı Cumalar.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya davasında karar açıklandı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Binnur'u eşi öldürdü
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Ağrı'da anlamlı yürüyüş! Sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekti
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın katili için istenen ceza belli oldu
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
Kim Kardashian'ın ABD'li astronotlar Ay'a ayak basma iddiasına NASA'dan yanıt
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
TAB Gıda yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu