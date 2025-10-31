BIST 10.959
Kuveyt Türk'e Global Finance'tan "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülü

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Bu ödül, hem grubumuzun stratejik gücünü hem de Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkının uluslararası arenada takdir edilmesini ifade ediyor" dedi.

Kuveyt Türk, Global Finance'ın düzenlediği Dünyanın En İyi İslami Finans Kuruluşları 2025 Ödülleri'nde Türkiye genelinde ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda 36 yıldır faaliyet gösteren Kuveyt Türk, yenilikçi hizmet anlayışı ve güçlü performansı nedeniyle uluslararası arenada takdir edildi.

Uluslararası yayın kuruluşu Global Finance'ın en başarılı İslami finans kuruluşlarını belirlediği törende Kuveyt Türk, 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' ödülünü kazanarak Türkiye'de katılım finans sektöründeki öncülüğünü pekiştirdi.

Kuveyt Türk'ün ana ortağı Kuwait Finance House da (KFH) aynı törende 'Dünyanın En İyi İslami Finans Kuruluşu' dahil toplam 9 kategoride ödülün sahibi oldu.

KFH Grubu, 'En İyi İslami Perakende Banka','En İyi İslami KOBİ Bankası','En İyi Tekafül Sağlayıcısı','En İyi İslami Proje Finansmanı Sağlayıcısı', 'Orta Doğu'nun En İyi İslami Bankası', Kuvet Türk aracılığıyla 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası', KFH Bahrain aracılığıyla 'Bahreyn'in En İyi İslami Bankası' ve 'Bahreyn'in En İyi Bankası' kategorilerinde ödüller kazandı.

Global Finance, en başarılı İslami finans kuruluşlarını büyüme, karlılık, coğrafi yayılım, stratejik ilişkiler, yeni iş geliştirme, dijital ve ürün inovasyonları ile itibar ve müşteri memnuniyeti gibi kriterleri dikkate alarak belirliyor.

'Birçok alanda öncü adımlar atıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Global Finance tarafından bir kez daha Türkiye'nin en iyi İslami finans kuruluşu seçilmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Uyan, ana ortakları KFH Grubu'nun uluslararası başarısının, katılım finansın küresel ölçekte geldiği noktayı gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti:

'Kuveyt Türk olarak biz de bu vizyonun Türkiye'deki temsilcisi olarak, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, müşteri deneyiminden finansal kapsayıcılığa kadar birçok alanda öncü adımlar atıyoruz. Bu ödül, hem grubumuzun stratejik gücünü hem de Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkının uluslararası arenada takdir edilmesini ifade ediyor.'

