Hakemlere bahis soruşturması! PFDK kararları açıkladı, Zorbay Küçük, Melih Kurt...

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen hakemlerin cezası belli oldu. Zorbay Küçük için karar henüz verilmedi.PFDK, bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı.

Zorbay Küçük, Melih Kurt...

TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

