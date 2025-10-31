BIST 10.966
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu, "Proje ile zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi. Uraloğlu seyahat süresinin 55 dakikaya indiğini de belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, yarın standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış töreni için Burdur'a gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Burdur’un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Uraloğlu, "Gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik." dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu koridorlardan biri Burdur'u güneydeki ilçelerine ve Akdeniz sahil şeridine bağlayan Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'dur. Bu güzergahı artık 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca, 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'nin güneybatısında yer alan önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardının da yükseltildiğini, hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Proje ile zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

