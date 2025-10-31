BIST 10.966
DOLAR 42,05
EURO 48,63
ALTIN 5.429,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şoför ve bir yolcu yaralandı.

Abone ol

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Resim: 0

İETT'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT aracında, Sazlıbosna Yolu mevkisinde 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı, bir yolcunun diğerini kesici aletle yaraladığı aktarıldı.

Şoförün hayati tehlikesi sürüyor

Kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak, müdahale etmeye çalışan İETT şoförünün de saldırgan tarafından yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Hayati tehlikesi sürmektedir. Kahraman İETT şoförümüzün tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir. Saldırgan tarafından yaralanan diğer yolcu ise hastanedeki tüm çabalara rağmen maalesef vefat etmiştir. Saldırgan Emniyet birimlerince yakalanmış olup, gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, kahraman İETT şoförümüze acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Reha Muhtar davasında karar çıktı! Velayet anneye verildi...
Reha Muhtar davasında karar çıktı! Velayet anneye verildi...
Hakemlere bahis soruşturması! PFDK kararları açıkladı, Zorbay Küçük, Melih Kurt...
Hakemlere bahis soruşturması! PFDK kararları açıkladı, Zorbay Küçük, Melih Kurt...
Japonya'nın başı ayılarla belada! Ayı saldırılarıyla mücadele etmek için lisanslı avcıların işe alınması planlanıyor
Japonya'nın başı ayılarla belada! Ayı saldırılarıyla mücadele etmek için lisanslı avcıların işe alınması planlanıyor
Telefonunda yüklü olanlar dikkat! O uygulamalar casus olabilir...
Telefonunda yüklü olanlar dikkat! O uygulamalar casus olabilir...
Kuveyt Türk'e Global Finance'tan "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülü
Kuveyt Türk'e Global Finance'tan "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülü
ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu
ABB'nin konser harcamaları davası: İlk duruşma tarihi belli oldu
Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj
Cumhur ittifakında kriz iddiaları sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan mesaj
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Kampanya başlatıldı, imzalar toplatıldı! O il adını değiştirmek istiyor
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Fenerbahçe'ye sezon başı gelmişti ocak ayında Sevilla'ya gidebilir iddiası
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin
Suriye lideri Ahmed Şara devlet memurlarını uyardı: Lüks araçlarınızı teslim edin