Reha Muhtar davasında karar çıktı! Velayet anneye verildi...

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasındaki velayet davasında karar açıklandı.Mahkeme çocukların velayetinin anne Deniz Uğur Gülener'e verilmesine hükmetti.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener'in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etti. İki çocuğun velayeti de anne Deniz Uğur Gülener'e verildi.

BELİRLİ GÜNLERDE GÖREBİLECEK

Kararda Reha Muhtar'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü haftası Cumartesi günü saat 10.00'dan aynı günün akşamı saat 18.00'e kadar ve babalar günü saat 10.00'dan 18.00'e kadar olmak çocuklarını görmesine izin verildi.

"HER GÖREVİMİ YAPTIM"

Davaya ilişkin açıklamada bulunan Reha Muhtar baba olarak her görevini yaptığını söyleyerek, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

