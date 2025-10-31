BIST 10.943
DÜNYA

Rusya alenen tehdit etti! ''Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız''

Rusya alenen tehdit etti! ''Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız''

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, herhangi bir ülkenin nükleer denemelere başlaması halinde aynısını yapacaklarını belirterek "Bu, gerekli bir adım olur." dedi.

Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Halkları" festivalinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer denemeler yapması ihtimalini değerlendiren Şoygu, "Eğer birileri nükleer denemelere başlarsa, elbette biz de aynısını yapacağız. Bu gerekli bir adım olur. Eğer bu denemeler yapılmazsa, biz de yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şoygu diğer yandan, "nükleer denemelerin durdurulmadığını ancak fiziki olarak değil, teknolojiler aracılığıyla modeller üzerinde yapıldığını" belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'yı güçle yenmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

