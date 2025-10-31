Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İsrail'e masum diyenlere tepki gösterdi. Erdoğan, "Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"te konuştu. Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşlar çatışmalar ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemine adeta işgal etmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insalığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti:

"Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor.

İSRAİL NASIL MASUM OLUYOR?

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir. İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor?

Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı.

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

İSRAİL BAHANE ARIYOR

Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor.İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor.

Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.

AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR

Aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor.