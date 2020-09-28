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Ömer Çelik'ten 'cihatçı' tepkisi: Ermenistan'ın yalanlarını CHP’den duyuyoruz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz, utanç verici" diye tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmayla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. 

CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz"

CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün 'Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

"Yalanların maksadı bellidir"

Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır.

Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.

"Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor"

Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.

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