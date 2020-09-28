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Zonguldak'ta yakınlarının haber alamadığı adam ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta yalnız yaşayan Ali Çevikel (56), kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu evinde ölü bulundu.

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Terakki Mahallesi Halil Ekşioğlu Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Ali Çevikel'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Çevikel'in yaşadığı eve gitti. Kapısı açılarak eve giren ekipler, Çevikel'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Çevikel'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Çevikel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

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