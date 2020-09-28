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Kremlin'den çağrı: Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli

RUSYA, Azerbaycan-Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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"Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz." diyen Peskov, "Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve krizin çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda kimin haklı veya kimin suçlu olduğu önemli değil"

Açıklamasına "Şu anda önemli olan kimin haklı veya kimin suçlu olduğunu belirlemeye çalışmak değil, askeri faaliyetlere son vermek" sözleriyle devam eden Peskov, Rusya'nın her zaman dengeli bir tutum sergilediğini ve bu tutumun Rusya'ya nüfuzunu ve her iki ülkeyle olan iyi ilişkilerini krizi çözmek için kullanma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığı

Peskov'a, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendiriyoruz" açıklaması soruldu.

Kremlin'den çağrı

Kremlin Sözcüsü, "Şu anda başta çatışmanın tarafları olmak üzere tüm tarafları azami itidale, askeri metotlardan kaçınmaya ve halihazırda fiilen askeri çatışma aşamasında bulunan durumu istenmedik şekilde kötüye götürecek her türlü adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.

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