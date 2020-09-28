Konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hız kesti! BDDK verileri açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 18 Eylül haftasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan tüketici kredileri bir önceki haftaya göre azaldı.

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11 Eylül haftasında 661 milyar 229 milyon lira olan toplam tüketici kredileri, 18 Eylül haftasında 660 milyar 379 milyon liraya geriledi.

Konut kredileri 11 Eylül haftasında 276 milyar 172 milyon lirayken, 18 Eylül haftasında kısmi bir artışla 276 milyar 478 milyon lira oldu.

İhtiyaç kredileri ise bir önceki haftaya göre geriledi. 11 Eylül haftasında 374 milyar 743 milyon lira olan ihtiyaç kredileri, 18 Eylül haftasında 373 milyar 521 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin büyüklüğü

BDDK’nın düzenli olarak haftalık açıkladığı bankacılık sektörü verilerinde konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri tüketici kredileri başlığı altında yer alıyor. Bu yılın başında tüketici kredilerinin büyüklüğü 467 milyar 287 milyon liraydı. Koronavirüs salgının hemen öncesinde Mart ayı başında 500 milyar 884 milyon lira olan tüketici kredilerinin büyüklüğü, mayıs ayının başında 531 milyar 943 milyon liraya yükseldi. Haziran ayının başında 544 milyar 971 milyon liraya çıktı. Kamu bankalarının başlattığı kampanyalar da haziran ayında devreye girdi. Temmuz ayının başında tüketici kredileri 591 milyar 188 milyon liraya yükseldi. Ağustos ayının ilk haftasında tüketici kredilerinin büyüklüğü 641 milyar 874 milyon lira oldu.

Eylülde hız kesti

Haziran’dan sonra hızlı bir şekilde artış gösteren krediler, kredi faizlerindeki artışın etkisiyle eylül ayının başından itibaren hız kesti. 28 Ağustos tarihli haftada 656 milyar 422 milyon lira olan tüketici kredilerinin büyüklüğü, 4 Eylül haftasında 658 milyar 864 milyon lira, 11 Eylül haftasında 661 milyar 229 milyon lira olmuştu. 18 Eylül haftasında ise tüketici kredileri gerileyerek, 660 milyar 379 milyon lira oldu.

Son durum!

Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında bankaların uyguladığı ortalama konut kredi faizleri yüzde 14.14 oldu. Bir önceki hafta yüzde 13.88’di. Taşıt kredileri, 11 Eylül haftasında yüzde 16.77’ydi, 18 Eylül haftasında yüzde 17.01 oldu. İhtiyaç kredilerinde ortalama faiz 11 Eylül haftasında yüzde 18.25’di, 18 Eylül haftasında yüzde 18.64 oldu.