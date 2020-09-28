Muharrem İnce: Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa Ermanistan’ın yanında da o vardır

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Bursa’da, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, “Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır” dedi.

Abone ol

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Bursa'ya geldi. İlk durağı Orhangazi ilçesi olan İnce, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalar yapan İnce, Ermenistan’ı yakından izlediklerini belirterek, “Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir yanda Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Suriye’de yaşananlar. Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır.

"Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir”

Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Hem Doğu Akdeniz’i hem Suriye’yi hem Azerbaycan’ı çözecektir. Ona inanıyorum. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir” dedi.