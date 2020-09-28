BIST 1.121
DOLAR 7,79
EURO 9,08
ALTIN 464,06
HABER /  CHP

Muharrem İnce: Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa Ermanistan’ın yanında da o vardır

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Bursa’da, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, “Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır” dedi.

Abone ol

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Bursa'ya geldi. İlk durağı Orhangazi ilçesi olan İnce, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalar yapan İnce, Ermenistan’ı yakından izlediklerini belirterek, “Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir yanda Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Suriye’de yaşananlar. Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır.

"Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir”

Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Hem Doğu Akdeniz’i hem Suriye’yi hem Azerbaycan’ı çözecektir. Ona inanıyorum. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da orman yangınından sonra bulundu! Görenler şok oldu
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı! 400 kişide denenecek
Dolardan yeni rekorlar geliyor! Gece yarısı 7.8'i görmüştü son durum ne?
Nedim Şener FETÖ'cülerin taktiğini yazdı! Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et
İbrahim Kalın'dan Reuters’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan ve Macron anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Arkın kaç yaşında aslen nereli eşi Betül Arkın yaşı kaç?
Şişli'de iş yerinde şiddetli patlama
Isparta'da ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti
Ali Sürmeli evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?
İran, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaptığı ateşkes çağrısını yineledi
Ali Sürmeli oğlu Eren kimdir yaşı kaç annesi kimdir?
Yorumlar