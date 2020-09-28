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Dolardan yeni rekorlar geliyor! Gece yarısı 7.8'i görmüştü son durum ne?

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar/TL gece saatlerinde 7.8'e yükseldikten sonra düşüşe geçmişti. Tekrar yükselmeye başlayan dolar, 7.8'in üstüne çıktı.

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Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7.51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7.8'in üzerini gördü.

Dolar Türkiye'ye göre gece saatlerine denk gelen illikit piyasada 7.8'e kadar yükselmişti. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki faiz kararı öncesi 7.7 ile tarihi zirvede olan dolar/TL bu sabah 7.73 TL seviyelerinden güne başlamıştı. Ancak faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı. Dolar gün yarısına gelmeden 7.78 TL ile tarihi seviyesine ulaştı.

Saat 11:30 itibarile piyasalar: Dolar 7.7818'den işlem görürken, Euro ise 9.0567'den işlem görüyor. Altın ve Borsa İstanbul ise düşüşte..

Altın fiyatlarında son durum

Altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselişle 1.861 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri ise yatay seyrederek 1.865 dolarda işlem gördü.

Petrolde düşüş 

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının enerji talebindeki toparlanmaya dair umutları kırmasıyla düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 41.69 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.5 kayıpla 40.04 dolara düştü.

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