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Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

AKEDENİZ Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden, koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede tedavisi süren Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek, “Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.

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