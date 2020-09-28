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Meksika’da vahşet! Bara kurşun yağdırdılar 11 ölü

MEKSİKA'nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

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Dün sabah saatlerinde Jaral del Progreso kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Guanajuato Eyalet Başsavcılığınca açıklamada, saldırıda barda bulunan 4'ü kadın 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen bulunmazken, yerel basındaki haberlerde, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığı iddia edildi.

Guanajuato'nun son zamanlarda bölgeyi kontrol altına almak isteyen karteller arası mücadeleye sahne olduğu, sadece Jaral del Progreso'da Ocak ile Mayıs arasında bin 900'den fazla cinayet işlendiği bilgisi paylaşıldı.

Kentteki şiddet olaylarının Santa Rosa de Lima uyuşturucu kartelinin lideri olduğu iddia edilen "El Marro" lakaplı Jose Antonio Yepez'in tutuklamasının ardından arttığı kaydediliyor.

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