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Van merkezli 2 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu 4 kişi gözaltına alındı

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların akademik unvana sahip kişileri, "oltalama" yöntemiyle makalelerinin yayımlanması vaadiyle dolandırdıkları öne sürüldü.

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Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık bir çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünce uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodları kopyalanarak "oltalama" yöntemiyle sahte web siteleri oluşturup, bu siteler aracılığıyla ülkede ve yurt dışında yaşayan genellikle akademik unvana sahip kişilerden makalelerinin yayımlanması vaadiyle para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 50 kişiden para alarak dolandırıcılık yapan Van'da 3 ve Hakkari'de 1 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, İran uyruklu Y.E, K.A, M.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar

Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, şu ana kadar şebekenin mevcut yöntemle 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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