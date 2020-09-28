Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladı! Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi

Gelen son dakika haberine göre Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin tırmanmasının ardından kısmi seferberlik ilan etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.