Songül Karlı evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?

Son günlerde sesi ve sanatı ile değil ama verdiği bikinili pozlarda magazin gündeminden düşmeyen isim, Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada kriz çıkardı. Göğüs ucu görünen Songül Karlı pes dedirtti! Peki Songül Karlı kimdir, aslen nereli, oğlunun babası kim?

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Bir dönem izdivaç programları ile gündem olan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, şimdilerde verdiği frikikler ve bikinili pozlarla magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri.

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak istediğini her fırsatta dile getiren Songül Karlı bir türlü yaza veda edemedi. Yaz boyunca tatilde olan türkücü paylaşımları da sık sık sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" sözlerine içerlenen ve oğluna söz veren Songül Karlı yine söz dinlemedi ve instagram hesabından çok konuşulan bir poz paylaştı.

381 bin kişi tarafından takip edilen Songül Karlı'nın bu paylaşımı yok artık dedirtti. Göğüs ucu görünen Karlı'nın bu pozuna tepki yağdı. Paylaşıma tepki gösteren birçok kişi 'bilerek mi paylaştın, göğüs ucun ortada yuh artık' yorumunu yaptı.

Göğüslerinin büyük olduğundan yakınan Songül Karlı "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diyerek dikkat çekmişti

Peki son eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve günlerce magazin sayfalarından düşmeyen türkücü Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi ve çocuğunun babası kim birlikte bakalım...

47 yaşında olan türkücü Songül Karlı İstanbul doğumlu. İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.

Ayrıca Songül Karlı, sekiz yıl imam nikahlı olarak Ergün Topaloğlu ile birlikte yaşamıştır. Resmi nikahı olmayan çift 2002 yılında yollarını ayırmıştır.

Son olarak Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.