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Kocaeli'den iğrenç haber! İş ilanı verip başvuran genç kızlara tacizde bulundu

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi.

H.T.’nin sorgusu devam ediyor.

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