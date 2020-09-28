Halkın Kurtuluş Partisi'den Ermenistan'a kınama mesajı ! Azerbaycan'ın yanındayız

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Açıklama yapan parti, “Ermenistan’ın alçakça saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Azeri halkına başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz, Azeri Halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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HKP Genel Merkezi, “Ulusal kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş olan terörist devlet Ermenistan, mazlum Azeri halkına bir kez daha saldırdı” başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ermenistan’ın alçakça saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Azeri halkına başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz, Azeri Halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

HKP Genel Merkezi’nden yapılan o açıklama:

"Başhaydut ABD ve yeni yetme Rus Emperyalizmini arkasına alan Terörist Devlet Ermenistan, bu sabah saat 06.00 sularında Dağlık Karabağ Bölgesi’ne alçakça bir saldırı daha düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine yönelik Ermenistan Ordusu tarafından büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla düzenlenen alçakça saldırılarda masum siviller hayatını kaybetti, sivil altyapı ciddi bir şekilde hasar gördü. Bölgedeki çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Haydut Devlet Ermenistan’a bu aşağılık katliamları yapma, masum sivilleri gözünü kırpmadan katletme cüretini dünyanın başhaydut emperyalist devleti ABD ve Sovyetler Birliği’nin 1991’deki acıklı dağılışının ardından emperyalist bir devlet olma yoluna giren Rusya vermektedir.

Bilindiği gibi ABD Emperyalist Haydutları, dünyanın çeşitli bölgelerinde bekçi köpekliğini yapan devletler-gruplar için yaptığı gibi, bu terörist devlet için de her yıl bütçesinden belirli bir miktarda mali kaynak ayırmaktadır. Son 16 yıl içerisinde ABD Emperyalistlerinin Ermenistan Devletine yaptığı mali yardımın miktarının 2 milyar doların üzerinde olduğu bilinmektedir. Tabiî bunlar resmi olarak açıklanan verilerdir. Kuşkusuz ki ABD Emperyalistleri, bu miktarın çok üzerinde örtülü mali yardımda da bulunmaktadır Ermenistan’a.



Terörist Devlet Ermenistan, mazlum Azeri Halkına yönelik insanlık dışı katliamların çoğunu işte bu kaynaklarla gerçekleştirmektedir.

Ermenistan’a bu alçaklıkları yaptıran bir diğer faktör ise yeni yetme Rus Emperyalizminin Ermeni Ordusu’nu sürekli olarak silahlandırması, cesaretlendirmesidir. Emperyalist Rusya son süreçte Ermenistan’a 400 ton silah sevkiyatı gerçekleştirmiştir. Dikkat edilirse Rusya, bölgede, yanı başında Ermeni Ordusu tarafından Azerilere yönelik olarak gerçekleştirilen katliamlara birkaç harcıâlem açıklamanın dışında tamamen göz yummakta, ciddi bir karşı duruş sergilememektedir.

Tabiî ABD ve Rus Emperyalistleriyle birlikte katliamcı Ermenistan Devleti, Azeri Halkının katledilmesine yönelik olarak “Elden ele gezen gül” Kaçak Saraylı Reis ve “Keşke Yunan Galip Gelseydi”ci AKP’giller’den de ciddi bir tepki gelmeyeceğini, onların tek derdinin küp doldurmak; din alıp satarak, insanlarımızı Allah’la aldatarak iktidarlarını sürdürmeye çalışmak olduğunu da çok iyi bilmektedirler. Nitekim bu sabahki alçakça saldırının ardından AKP’giller’den gelen hamasi açıklamalar; “bölgede barış ve istikrarın sürmesi”, zırvaların-dan öteye geçmemiştir.

Peki, Ermeni katliamcıları bu tür saldırıları düzenlemese bölgede “barış ve istikrar” devam etmiş mi olacaktır?

Cani Ermeni Ordusu’nun bu sabah saldırıp masum sivilleri katlettiği Dağlık Karabağ Bölgesi 1992’den beri Ermenistan’ın işgali altında değil midir?

Dağlık Karabağ Bölgesi’nde Ermenistan’ın haksız ilhakı devam ettiği sürece hangi “barış ve istikrar”dan söz ediyorsunuz siz?

Ulusal kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş bir diğer devlet olan Yunanistan’ın bize ait olan Ege Adalarını göz göre işgal etmesi, silahlandırması, provokasyonlarını her geçen gün arttırarak sürdürmesi nasıl ki umurunuzda değilse, Azeri Halkının, Azeri kardeşlerimizin yaşadığı acılar da umurunuzda değil sizin. Çünkü sizde bu acılara kulak verecek ne empati yeteneği var, ne de ulusal anlamda bir ayrı gayrımızın bulunmadığı Azeri Halkının dertleriyle dertlenecek milli değerler var...

Oysa Ermenistan’ın bu saldırganlığı sadece Azerbaycan’a yönelik, burjuva medyasında ifade edildiği biçimiyle “ihtilaflı bölgeler”den kaynaklanan bir saldırganlık değildir. Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanını matematiksel bir ke-sinlikte mahkûm ettiği “Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Meselesi” isimli kitabında da altını çizdiği gibi; Ermenistan Devleti politikalarını sistematik olarak Türk düşmanlığı üzerine inşa etmektedir. Bu geçmişte de böyledir, bugün de böyledir. Ermeni Halkının damarlarına yüz yıldan fazla bir süredir iradi olarak Türk düşmanlığı zerk edilmektedir.

İşte bu gerçeklikten dolayı, emperyalist haydutların Türk, Kürt ve Ermeni Halklarını birbirlerine kırdırma politikaları uyguladığı 1915’te alçakça katliamlar gerçekleştirmiştir Ermeni burjuvaları.

İşte bu gerçeklikten dolayı Hocalıda bir gecede çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 613 Azeri’yi katletmiştir Ermenistan Ordusu.

İşte bu yüzden bu kadar pervasızca, ABD ve Rus Emperyalistlerini arkalarına alarak Azerbaycan Halkını kanatmaktadırlar.

Kısacası Azeri Halkına yapılan saldırı, sadece söz konusu bölgeleri ilgilendiren, kapsayan bir saldırı değildir. Temelinde Türk düşmanlığı yatan, emperyalist haydutlarca sürekli kışkırtılan sistematik politikaların bir uzantısıdır. Dolayısıyla Terörist Devlet Ermenistan’ın ne tarihsel ne de güncel anlamda hiçbir surette hakkaniyete dayanmayan talepler üzerine inşa ettiği saldırılar bizleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Emperyalistlere uşaklık eden Burjuva Ermenistan’a karşı tarihsel açıdan haklı, vatanı işgal edilmiş kardeş Azeri Halkının yanında olmak antiemperyalist tutumun bir gereğidir.

Son olarak belirtmek isteriz ki kardeş Azeri Halkının yaşadığı acıların çözümü hamaset dolu nutuklar değildir. Kendilerini “devrimci”, “solcu” olarak tanımlayan nice yapıların yaptığı gibi bu konuda ölü numarası yapmak da değildir. Partimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da ufuk açıcı bakışını ortaya koymuştur.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde 2–3 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen “Avrasya Sempozyumu”nda dağıttığımız; “Türk Dünyasının Birliğine Gönül Veren, Kafa Yoran, İlgi Duyan Arkadaşlar!”, başlıklı bildiride Partimiz, konuyla ilgili şu tespitleri yapmıştır:

“Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya ve AB-D’nin, Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtması ve bu ülke topraklarının beşte birini, 20.000 Azeri kardeşimizi katlederek işgal ettirmesi de yine aynı amaca yöneliktir: Türkiye ile Azerbaycan ve Asya ara-sına aşılmaz bir set oluşturmak…

“İşte o nedenden, AB-D ve Rusya, bu işgal ve katliama 17 seneden beri gık dememiştir. Üstüne üstlük de hep saldırganın, işgalcinin yanında olmuştur. Demek ki AB-D Emperyalistleri, Türkiye Türkleriyle diğer Asya Türklerinin birleşmesinden ölümlerini görmüşçe korkmaktadırlar. Çünkü onların, aşağılık, pis, yağmacı çıkarları öyle gerektirmektedir.

“Öyleyse biz Gerçek Yurtsever Türkler bunun tam tersini yani bütün Türklerin birliğini istemeli ve savunmalıyız. Tabiî bu konuda mücadele etmeliyiz. Bunun yol ve biçimlerini akla, bilime, hakkaniyete en uygun şekilde belirlemeli, programlaştırmalıyız…”

İşte gerçek çözüm budur…

Çözüm, söz konusu bildiride de ortaya koyduğumuz, Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan, emperyalizmin önünde güçlü bir set oluşturacak “Türk-Kürt Demokratik Halk Cumhuriyeti”dir. Biz Gerçek Devrimcilerin ufku işte bu kadar geniştir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ermenistan’ın alçakça saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Azeri Halkına başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz, Azeri Halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Kahrolsun Emperyalizm!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!"