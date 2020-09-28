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Zonguldak'ta köyde 9 kişinin testi pozitif çıktı muhtar isyan etti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Kalaycıoğlu Köyünde 3 ayrı ailede 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca Köy Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından kurallara uymayan vatandaşlara isyan etti.

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Testleri pozitif çıkan vatandaşların isimlerini de paylaşan Kalaycıoğlu; “Arkadaşlar alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz.  Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor lütfen biraz dikkat edelim. Sadece pozitif vakamız 9 tane, temaslı vaka 20‘nin üzerinde uyarıları dikkate alalım. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur” dedi.

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