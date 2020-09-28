AK Parti yaptırdığı son anketi açıkladı! DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı kaç çıktı

İZMİR'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptırdıkları son anketin sonuçlarını açıkladı. "Bizden kopan siyasi partiler ne durumdaymış?" diye soran Dağ, Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin oy oranlarını duyurdu: DEVA 0,6, Gelecek 0,1... AK Parti ile MHP"nin oy oranı ise yüzde 52.8...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarının daha on yıllar ülkeye hizmet edeceğini söyledi. Partisi'nin Ödemiş İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin başında, girdiği her seçimi kazanan ve kazandıktan sonra görevi en iyi şekilde icra eden bir lideri olduğunu belirtti.

Meselenin sadece seçim kazanmak olmadığını da vurgulayan Dağ, "Bugünlerde 'İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık' deyip iktidar hayalini kuranların 1,5 yılık karnesine baktığınızda bunu çok net görürsünüz." diye konuştu.

Israrla bizden kopan partiler yüksek gösterilmek isteniyor

Yayınlanan anketlere de değinen Dağ, "Her gün güvenilirliği malum firmalar aracılığıyla, masa başı anket firmaları aracılığıyla ulusal televizyonlar, siteler sürekli anketlerden bahsediyorlar. Her ay sürekli anket yapan bir siyasi partiyiz. Israrla bizden kopan siyasi partileri yüksek göstermeye çalışıp bizden onlara oy kaçışını ima etmeye gayret ediyorlar." dedi.

AK Parti gerçekten yüzde 30-35 bandında mı?

Anket açıklayanların AK Parti'nin yüzde 30-35 bandında yer aldığını ileri sürdüğünü kaydeden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şimdi son anketi anlatmak istiyorum, bakalım kimin oyları düşüşteymiş, kimin oyları çıkıştaymış, bizden kopan siyasi partiler ne durumdaymış."

DEVA ve Gelecek partilerinin oy oranı...

"Bugün kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı 24,2, HDP'nin oy oranı 10,4. MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti'nin oy oranı 9,2. Saadet Partisi 0,9, DEVA 0,6, Gelecek 0,1, diğer partiler 1,8. Halep oradaysa arşın burada. Tablo ortada."

Avucunuzu yalayacaksınız...

"Algıya, yalana, operasyona, toplum mühendisliğine gerek yok. Bu ülkeye bugün biz hizmet ediyoruz, bugün biz iktidarız. Avucunuzu yalayacaksınız. Daha 10 yıllar bu ülkeye iktidar olacak, hizmet edecek AK Parti kadrolarıdır, Cumhur İttifakı kadrolarıdır."