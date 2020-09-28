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Arda Turan'dan sosyal medya göndermesi

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, "Sosyal medya ve Instagram'da insanların istediğini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika oynarım ama doğru futbolla 120 dakika oynarım. Futbolun doğrularını, hocamın istediklerini yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim.'' dedi.

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Eski tribün lideri Alpaslan Dikmen için "Rahmetle anıyorum" diyerek sözlerine başlayan Arda Turan, "Benim için çok mutluluk verici. Galatasaray formasını giydiğim her an benim için mutluluk verici. Fenerbahçe derbisinde oynamanın gururunu yaşadım" dedi.

Maç öncesi kendilerinin favori gösterildiğini hatırlatan Arda Turan, "Maçta önce bizim çok iyi olduğumuza yönelik beklenti oyunu yorumlamamızı daha iyi açıklar. 'Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe kötü' deniyordu. Aslında öyle değil durumlar. Biz gayet iyi durumdaydık ama Fenerbahçe de çok iyi takım. Önemli futbolcular ve büyük oyuncular sahada vardı. Bu zeminler oyunu etkiliyor. Yüzde 50-60 etkiliyor. Biz oyunumuzdan vazgeçmemeye çalıştık. Zaman zaman çıkarken hatalar yaptık. Fenerbahçe duran toplarla gelmeye çalıştı ama net pozisyonları yoktu. Beraberlik maçın hakkıydı. Bu tarz mücadele dolu karşılaşmalardan sonra zevkten çok skor ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve takımın durumuyla ilgili de umutlu konuşan tecrübeli futbolcu, "Sosyal medya ve Instagram'da insanların istediğini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika oynarım ama doğru futbolla 120 dakika oynarım. Futbolun doğrularını, hocamın istediklerini yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim. Galatasaray için oynuyorum. Artık 20 yaşındaki gibi taç çizgisinde bekleyemem. Fatih Hoca'nın yıllar içinde futbola nasıl ayak uydurduğunu görerek onu yapmaya çalışıyorum. Derbiyi kazanamadık ve taraftarlar birazcık üzülmüş olabilirler ancak bu takım iyi bir takım. Ligin hala tepesindeyiz. Morallerini yüksek tutsunlar. Tüm kupalarda sonuna kadar gideceğiz. Sezon sonunda şampiyonluklar kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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