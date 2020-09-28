BIST 1.122
DOLAR 7,74
EURO 9,01
ALTIN 463,15
HABER /  GALATASARAY

Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım

Galatasaraylı Belhanda, ''Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Belhanda "3 gün önce maç oynadık. Dolayısıyla yorgun şekilde geldik. Rakibimiz 3 gün önce maç oynamadı. Onların böyle bir avantajı vardı. Buna da sığınmamamız gerekiyor ama durum bu. Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı bir diğer futbolcu Martin Linnes ise "Benim için önemli olan oynamak. Sağ bek olur, sol bek olur farketmez. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar oynadığımız mentaliteyi yansıtamadık ama hala lider biziz. Bazen 1 puan da iyidir" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı "Karşılık vereceğiz"
New York Times'tan bomba iddia: Trump 10 yıldır hiç vergi ödemedi
Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlu Eren Sürmeli'den açıklama
Ermenistan'a ağır darbe! Ölenler kamuoyundan saklanıyor
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kademeli mesai başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı
Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı
Gaziantep'te yine ceza yağdı! Maske ve mesafe...
Yorumlar 1 yorum