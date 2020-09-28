Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım

Galatasaraylı Belhanda, ''Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Belhanda "3 gün önce maç oynadık. Dolayısıyla yorgun şekilde geldik. Rakibimiz 3 gün önce maç oynamadı. Onların böyle bir avantajı vardı. Buna da sığınmamamız gerekiyor ama durum bu. Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı bir diğer futbolcu Martin Linnes ise "Benim için önemli olan oynamak. Sağ bek olur, sol bek olur farketmez. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar oynadığımız mentaliteyi yansıtamadık ama hala lider biziz. Bazen 1 puan da iyidir" dedi.