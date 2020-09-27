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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

Bugüne kadar pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan usta oyunca Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya ilişkin haberi ise Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından duyurdu.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi.M

Üzücü haberi Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu:

"Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım, dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı."

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