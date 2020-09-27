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Ermenistan'dan Azerbaycan sınırındaki sivillere hain saldırı 5 ölü

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 sivilin öldüğü açıklandı.

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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Ermenistan güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu Azerbaycan’ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsaoğlu ve 4 aile üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.  

Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi:

"27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü. Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsaoğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz."

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