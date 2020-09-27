Gazete bayilerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesine yüzde 560 zam tepkisi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfe kiralarına yaptığı yüzde 560'a varan zamlar ve büfelerin yenilenmesi için kiracılara çıkartılan 80 ile 300 bin TL arasındaki masraflar kiracıları çıkmaza soktu.

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Hürriyet'ten Fatma Aksu ve Burcu Pultur Uçar'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisinin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ’ye verildi. İBB, yeni sözleşmede İstanbul’daki gazete satış büfelerinin kiralarına yüzde 560’a varan zam ile büfeleri yenileme ücreti olarak da 80 bin ile 300 bin liraya kadar fatura çıkacağını bildirdi.

İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, "Bu paraları ödememizin imkânı yok. İmamoğlu’ndan 1 aydır randevu talebim var. Onu yanılttıklarını düşünüyorum. Ama bunu anlatamadık" dedi.

Kendilerinin gazete bayisi olduklarını, yiyecek, içecek satan bayiler olmadıklarını ifade eden Karasu, "Biz gazete bayisiyiz. Yiyecek, içecek satan o bayiler değiliz. Ama basına verdikleri bu açıklamada konulan fotoğrafların hepsi döner, sosis satan büfeler. Kiralarımız 2 bin ile 3 bin TL arası değişiyor. Ama 3 bin lira ödeyen büfeden 15 bin isteniyor şu an" şeklinde konuştu.