Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken; Kravets ve Shengelia attıkları 2'şer golle yıldızlaştı. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+1'de Gökhan Töre'den geldi. Konyaspor ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken; Beşiktaş ise üçüncü lig maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 ile geçti.

Konya'yı galibiyete taşıyan goller 28. ve 78. dakikalarda Levan Shengelia'dan; 63. ve 83. dakikalarda ise Artem Kravets'ten geldi.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1.'de Gökhan Töre attı.