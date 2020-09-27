Masterchef Duygu yaşı kaç Duygu Acarson evli mi eşi kimdir?

Masterchef Türkiye'nin bu sezon en çok eleme adayı olarak gösterilen yarışmacısı Duygu Acarsoy'un hayatı merak ediliyor. Her seferinde el lezzeti ile eleme potasından çıkmayı başaran yarışması Duygu Acarsoy 34 yaşında. Evli olmayan Masterchef Duygu'nun bir erkek kardeşi var.

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Masterchef 2020'nin en iddialı yarışmacıları arasında gösterilen ve elemelerde yaptığı yumurtalı yemek ile jüriyi etkileyen Duygu Acarsoy 34 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Bir erkek kardeşi olan Masterchef Duygu, profesyonel olarak pastacılık eğitimi almış. Final turunda MasterChef Türkiye 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Duygu Acarsoy hakkında detaylar haberimizde...

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Duygu Acarsoy'un bir erkek kardeşi var.