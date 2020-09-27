BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Duygu yaşı kaç Duygu Acarson evli mi eşi kimdir?

Masterchef Türkiye'nin bu sezon en çok eleme adayı olarak gösterilen yarışmacısı Duygu Acarsoy'un hayatı merak ediliyor. Her seferinde el lezzeti ile eleme potasından çıkmayı başaran yarışması Duygu Acarsoy 34 yaşında. Evli olmayan Masterchef Duygu'nun bir erkek kardeşi var.

Abone ol

fdf

Masterchef 2020'nin en iddialı yarışmacıları arasında gösterilen ve elemelerde yaptığı yumurtalı yemek ile jüriyi etkileyen Duygu Acarsoy 34 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Bir erkek kardeşi olan Masterchef Duygu, profesyonel olarak pastacılık eğitimi almış. Final turunda MasterChef Türkiye 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Duygu Acarsoy hakkında detaylar haberimizde...

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Duygu Acarsoy'un bir erkek kardeşi var.

SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki Karabağ Türk’ündür Türk vatanıdır
Ermenistan sivilleri vurdu! Azerbaycan'dan sert karşılık geldi gerilim tırmanıyor
Muğla'da iğrenç olay! Kucağına alıp odasına götürdüğü kadına cinsel saldırıda bulundu
Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilde 'yüzde 51 yerli' hedefini eleştirenlere çarpıcı yanıt
Korona testi pozitif çıkana elektronik kelepçe takılacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Tanık öğrenciler doğruladı! Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması
ÖNCEKİ HABERLER
İran: Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz
Son dakika gelişmesi! 7 terörist SİHA'lar tarafından imha edildi
MHP İstanbul İl Başkanlığına Birol Gür yeniden seçildi
Esra Tokelli kimdir Masterchef Esra kimin kızı çerkes mi?
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Özgül Çoşar evli mi eşi kimdir Masterchef Özgül kaç yaşında kimdir?
Yorumlar